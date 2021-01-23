شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق أبوظبي توقع تسجيل إشغالات قوية خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعرب خبراء وعاملون في القطاع الفندقي في أبوظبي عن توقعاتهم بتسجيل إشغالات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، والاستمرار في تنفيذ مشاريعهم بالتوسع وافتتاح فنادق جديدة خلال العام الجاري. وثمن هؤلاء القرارات الخاصة باستئناف النشاط السياحي والفندقي في أبوظبي ودوره في تنشيط الحركة السياحية ورفع إشغالات الفنادق وبالتالي ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بشكل تدريجي.

مكانة راسخة

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «روتانا لإدارة الفنادق»: نحن نتقدم وفق استراتيجية طويلة الأجل تنسجم مع التزامنا وتصميمنا على النجاح حتى في أصعب الظروف، وقد أتاحت لنا فترة الجائحة خلال العام الماضي الفرصة لإعادة النظر في أعمالنا وخططنا الاستراتيجة للتوسع، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والسوق، ونحن نرى أن دولة الإمارات تتمتع بكافة المقومات المطلوبة لتكون الوجهة الأولى لتوسعنا المتواصل، ونحن نمتلك مكانة راسخة تضمن لنا المضي على طريق النمو والنجاح في عام 2021 وما بعده

وأضاف هاتشينسون: تدير «روتانا» 10012 غرفة فندقية في دولة الإمارات، كما نخطط لافتتاح فندقٍ جديدٍ في الإمارات في عام 2023، وسوف يكون تحت علامة روتانا للفنادق والمنتجعات ويضم 295 غرفةً فندقيةً فاخرةً».

إطلاق الهوية السياحية

واختتم هاتشينسون بالقول: «نحن نثمن عالياً القرارات الحكومية والحملات والمبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً للمساهمة في تنشيط السياحة، ومنها إطلاق الهوية السياحية الإماراتية الموحدة، وحملة أجمل شتاء في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء قطاع الضيافة والفنادق، ونحن نحرص في جميع فنادقنا في الدولة على تقديم روح الضيافة الإماراتية الأصيلة، والتي من خلالها نعمل منذ انطلاقتنا على ترسيخ الهوية السياحية الإماراتية، وأعتقد بأن تنوع الخدمات الفندقية التي نقدمها في جميع أنحاء الإمارات والتي تضم غرفاً وأجنحةً وفيللاً، إلى جانب مرافق الترفيه والاستجمام وبرك السباحة والشواطئ الخاصة، تساهم في ترسيخ الهوية السياحية الإماراتية الموحدة وفي جذب المزيد من السياح إلى مختلف إمارات الدولة».

تحسن مستمر

وقال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة «أسكوت للفنادق»: تدير «أسكوت» حالياً في دولة الإمارات فندقي «أسكوت بارك بلايس دبي» و«سيتادينز مترو سنترال دبي» اللذين يتمتعان بمواقع مميزة على بعد مسافة قريبة من مترو دبي، وتم تصميم خدمات الفندقين بهدف توفير ملاذات تبعث على الراحة المنزلية، ونحن لدينا خطة توسع استراتيجية في دولة الإمارات ونعتبرها الوجهة الرئيسية لتوسعنا في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، ونحن حالياً نقوم بمفاوضات لدراسة افتتاح فنادق جديدة في أبوظبي وفي الإمارات الشمالية التي تشمل رأس الخيمة والفجيرة، كما ندرس افتتاح فنادق جديدة في دبي تحت علامة سمرست التابعة لأسكوت، ونحضّر خلال العام الجاري 2021 لافتتاح فندقنا الجديد في دبي «سيتادينز قرية الثقافة دبي»، ومع افتتاحه سوف يكون عدد الشقق الفندقية التي تديرها أسكوت في الإمارات 420 شقة فندقية فاخرة».

وأضاف المرابطي: «ونحن على ثقة بأن عجلة الأعمال في تحسن مستمر وخاصة مع الدعم الحكومي الذي يشهده القطاع السياحي وقطاع الضيافة والفنادق، والحملات والمبادرات الحكومية التي صدرت مؤخراً وكان على رأسها إطلاق الهوية السياحية الإماراتية الموحدة وإطلاق حملة أجمل شتاء في العالم، والتي ساهمت في تنشيط السياحة الداخلية وفي رفع زخم الإشغال في الفنادق، ولا بد أن أنوّه أيضاً بأهمية القرارات الحكومية التي صدرت لتخفيف القيود التي تم فرضها سابقاً لمنع انتشار جائحة كوفيد، وذلك بعد أن تم اكتشاف اللقاح وشرعت الدولة في تقديم اللقاح للجميع، وكانت هذه القرارات في التوقيت الصحيح الذي لحقه حلول فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، الأمر الذي ساهم في جذب السياح من كافة أنحاء العالم ورفع نسبة الإشغال»

معرض «آيدكس»

وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريستال الفندقية»: تشير التوقعات إلى زيادة في نسب الإشغال في الربع الأول من العام الجاري بعد الاعلان عن استئناف الانشطة السياحية في إمارة أبوظبي بنسبة 100% مع مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف فاخوري: «من المتوقع أن تستضيف العاصمة أبوظبي معرض «آيدكس» في شهر فبراير والذي يقام مرة كل عامين، حيث يسهم المعرض في زيادة الإقبال بشكل كبير على حجوزات الفنادق مما يعكس تحسناً على العائد الاقتصادي».

عروض ترويجية

وقال أحمد حسيب الرئيس التنفيذي لشركة «أرورا» لإدارة الفنادق: «نعمل خلال الفترة الراهنة على تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة، وأجمل المعالم التي تحفل بها دولة الامارات، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف هذه الخيارات من خلال عروض ترويجية مغرية ومشجعة لقضاء أوقات ممتعة في الدولة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة والموصى بها من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي».

وأضاف حسيب: «إن تنظيم العديد من المعارض والفعاليات خلال الفترة المقبلة سيسهم في رفع نسب الإشغال بالفنادق وتسجيل معدلات قياسية تساهم في عودة ازدهار القطاع السياحي والفندقي مرة أخرى».

تنظيم «آيدكس»

قال أسامة شروف نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنة»: نتوقع أن نسجل أداء متميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة في شهر فبراير المقبل، حيث سنشهد زيادة في نسبة الإشغال مع التأكيد على تنظيم معرض آيدكس، الى جانب أن نشهد حركة سفر نشطة واستقبال أعداد من الزوار والسياح القادمين إلى أبوظبي خاصة خلال الموسم السياحي الجاري.

وأضاف شروف: «نلاحظ أن السياحة الداخلية ما تزال تساهم بشكل كبير في تنشيط أداء الفنادق وتسجيل إشغالات كبيرة، وبدأت اسعار الغرف بالارتفاع التدريجي، ونتوقع تسجيل أداء جيد في شهر مارس القادم».