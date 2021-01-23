شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 23-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 23-1-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود أي تعاملات اليوم، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره أيضا عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعالميا استقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين، وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 % للدولار الأسترالي و0.9 % للدولار النيوزيلندي.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.