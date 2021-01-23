الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 23-1-2021 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 23-1-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود أي تعاملات اليوم، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره أيضا عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعالميا استقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين، وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 % للدولار الأسترالي و0.9 % للدولار النيوزيلندي.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
f50fdcab3c.jpg سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

e905662da6.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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