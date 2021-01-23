شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مطالبة شركة مصرية بتعويض 150 مليون يورو من "بيجو" الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غداً الأحد، قرارها في الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات لمطالبة شركة بيجو الفرنسية بتعويض 150 مليون يورو، بسبب فسخ تعاقد الوكالة الحصرية للعلامة التجارية "بيجو" في مصر، لتنهي بذلك 4 سنوات من النزاع بين الطرفين، ونسرد في التقرير التالي قصة الخلاف من البداية:

أباظة يبيع بيجومنذ دخولها مصر عام 1979 كانت عائلة أباظة وبالتحديد رجل الأعمال الراحل وجيه أباظة الوكيل الحصري لسيارة بيجو الفرنسية في مصر، واستمرت هذه الشراكة لمدة 30 عاماً قبل أن يقرر ورثة الراحل عام 2009 بيع نسبة 50% من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، للشركة العربية للاستثمار والتنمية، وكان يمتلك الحصة الأكبر منها رجل الأعمال محمد متولي.

وواصل ورثة وجيه أباظة بيع حصص من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات تباعاً إلى الشركة العربية للاستثمار والتنمية -والتي تغير اسمها بعد ذلك إلى أرابيا انفستمنتس هولدنج- حيث باعوا في العام التالي نسبة 18.8% لتصبح نسبة مساهمة "ارابيا" 68.18%، كما باعوا في 18 يوليو عام 2013 21.62% ليصبح بذلك نسبة المساهمة الإجمالية لشركة أرابيا 89.8%، وفي 5 يناير عام 2015 قامت الشركة بزيادة مساهمتها بنسبة 10.19% لتصبح 99.99%.





المالك الجديدحافظت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات مع المالك الجديد على العلامة التجارية بيجو طوال الفترة من عام 2009 حتى نهاية عام 2017 عندما تلقت خطاباً من مجموعة بى إس إيه مالكة العلامة التجارية «بيجو»، في 26 نوفمبر عام 2017، يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات، دون أن تذكر أسبابا وقتها.

في حين أكدت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، أنها حققت نموًا بمبيعات بيجو خلال الفترة من 2009 وحتى 2014 بنسبة تطور بلغت 4401%، رغم الانخفاض الشديد الذى شهدته مبيعات السيارات فى السوق المصرية بنسب تتعدى الـ40%، إلا أن متوسط الانخفاض فى مبيعات "بيجو" كان فى مجمله أقل من متوسط الانخفاض فى السوق، كما أكدت أن السوق المصري تصدر خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2016 مبيعات سيارات "بيجو" فى الشرق اﻷوسط، منوهة إلى أنه خلال عام 2014 حققت مبيعات بيجو من خلال شركة القاهرة رقمًا قياسيًا تاريخياً فى المنطقة أكملها، بإجمالى مبيعات بلغت 6572 سيارة بنسبة تطور %71 مقارنة بعام 2013.

وبعد فترة قصيرة من التفاوض، أسندت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، لإحدى مكاتب المحاماة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق صالح الشركة والحصول على حقوقها الثابتة قانوناً، وتم الاتفاق على رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 150 مليون يورو، وتأجلت الدعوى أكثر من مرة حتى تم حجزها للنطق غداً الأحد.

يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات تأسست باسم شركة بيجو مصر، طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبتاريخ 27 يونيو عام 2007 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم الشركة ليصبح اسمها القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 24 أكتوبر 2007.

ويضم مجلس إدارة شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، المهندس جمال عبد الفتاح عثمان حسن رئيساً لمجلس الإدارة، ويمتلك حصة 31.706% من الشركة، محمد جمال محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، شريف أحمد شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب، وكلا من إيمان محمود عبد العزيز، حمدي السيد الحجر، عز كامل إبراهيم، خالد جمال عبد الفتاح عثمان أعضاء بمجلس الإدارة.