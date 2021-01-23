شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 833.1 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 932.5 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 368.3 مليون ورقة بقيمة 683.5 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 104.6 مليون ورقة بقيمة 588.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 238.4 مليون ورقة بقيمة 521.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 67.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 447.3 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 95.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 397 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 126.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 338.2 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 9.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 322.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 102.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 301 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 371.2 ألف ورقة منفذة بقيمة 15.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 1.2 مليون ورقة بقيمة 9.8 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.