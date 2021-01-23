شكرا لقرائتكم خبر عن تعويض "بيجو" والحجز على سيتى ستارز أحداث ينتظرها مساهمو البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المساهمون بالبورصة المصرية، 6 أحداث لشركات مقيدة خلال الأسبوع الجارى، على رأسها الحكم في دعوى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، إحدى الشركات التابعة لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، ونظر المقامة من شركة جولدن بيراميدز بلازا بشأن صحة توقيع حجز تحفظي على العلامات التجارية المملوكة للشركة، وأبرزها سيتي ستارز.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بعقد الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، لمناقشة اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة للشركة، والقوائم المالية المجمعة والمستقلة المنتهية في 31 سبتمبر 2019، وعقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، كما تناقش الجمعية النظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، يوم الأحد الموافق 24 يناير، دعوتين قضائيتين؛ الأولى لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، للحكم في الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، إحدى شركاتها التابعة، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، الثانية لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، في الدعوى رقم 3063 لسنة 2020 مدني كلي الجيزة المرفوعة ضد أحمد محمد فتوح وآخرين، وموضوعها دعوى حساب وإلزام.

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري أسهم شركتي البويات والصناعات الكيماوية-باكين، القناة للتوكيلات الملاحية، على أن يتم توزيع القسط الأولى من الكوبون رقم (27) بقيمة 0.5 جنيه للشركة الأولى، وتوزيع كوبون الشركة رقم (49) بواقع 1.3828895701 جنيه للسهم الواحد للشركة الثانية، اعتباراً من 27 يناير الجاري.

وتختتم الأحداث يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، بنظر المحكمة، الدعوى المقامة من شركة جولدن بيراميدز بلازا بشأن صحة توقيع حجز تحفظي على العلامات التجارية المملوكة للشركة.

وكانت شركتا أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، قد أقامت ضد شركة جولدن بيراميدز بلازا، دعوى التحكيم رقم 467 لسنة 2006 بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، والتي قضى فيها بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بإلزام "جولدن بيراميدز" بسداد مبلغ 248.3 مليون جنيه و31.1 مليون دولار كتعويض عن الخسائر والأضرار التى تكبدها الشركتين بسبب التأخير وإعاقة إنجاز الأعمال، بالإضافة إلى فائدة بسيطة بنسبة 5% من تاريخ الحكم وحتى السداد الكمال والنهائى.

كما قضى المركز بسداد شركة جولدن بيراميدز مبالغ 12.6 مليون جنيه و3.6 مليون دولار تعويضاً عن مطالبات الحساب الختامي، بالإضافة إلى فائدة بسيطة وفقاً لسعر الليبور +2% من تاريخ الحكم النهائي وحتى السداد الكامل، وفيما يتعلق بالتكاليف أمر المركز بأن يسدد إلى الشركتين مبلغ 8.7 مليون دولار بالإضافة لفائدة بسيطة قدرها 5% من تاريخ الحكم، ومبلغ 7.8 مليون دولار فيما يتصل بالمصروفات القانونية، فيما تسدد الشركتين إلى جولدن بيراميدز بلازا 56 مليون جنيه بالإضافة إلى فائدة بسيطة 5%.