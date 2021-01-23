"رجال الأعمال" تلتقى "الإسكان" للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعين خلال الأيام المقبلة، مع مسئولين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بالمدن الجديدة، والمساهمة في إنشاء المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

تبدأ أولى اجتماعات جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، تنظمه لجنة التشييد والبناء بالجمعة، بلقاء إلكتروني مع المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، لمناقشة خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة في تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

ويعقد الاجتماع الثاني، يوم الاثنين الموافق 1 فبراير المقبل، تنظمه لجنة التشييد والبناء بالجمعة، بلقاء إلكتروني مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، لمناقشة مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ إسكان اجتماعى.

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاجتماع مع مى عبد الحميد مدير صندوق الإسكان الاجتماعى، سيناقش المبادرة المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه من المقرر خلال اللقاء التعرف على شروط مشاركة القطاع الخاص، ومدة التنفيذ وكافة الإجراءات التعاقدية المقررة.

أكد "فوزى" على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، لعدة أسباب أهمها تلبية طلب السوق على هذه الوحدات، وتخفيف أعباء تكلفة إنشاء الوحدة من الحكومة، موضحاً فى هذا الصدد أن الدولة تتحمل نحو نصف مليون جنيه نظير إنشاء كل وحدة إسكان اجتماعي ولكن مع دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه الوحدات مقابل حصة منها، سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.