شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آي بي إم" يهبط بنحو 10% بعد تسجيل نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آي بي إم" خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل حاد في أعقاب إعلان الشركة التكنولوجية الأمريكية عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال في الربع اأخير من عام 2020.



وأعلنت "آي بي إم" تحقيق أرباح بنحو 1.35 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بأرباح قدرها 3.67 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وعند استثناء بعد البنود، بلغت الأرباح المعدلة لشركة "آي بي إم" 2.07 دولار لكل سهم في الربع الرابع من العام الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل أرباح معدلة عند 1.79 دولار لكل سهم.



وانخفضت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 6.5% إلى 20.3 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بتوقعات أشارت إلى إيرادات بنحو 20.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "آي بي إم" بنسبة 9.9% وأغلق جلسة الجمعة عند 118.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 120.7 دولار وأقل سعر عند 117.3 دولار.