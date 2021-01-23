شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "ناسداك" يحقق إغلاقا تاريخيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكن "ناسداك" تمكن من تحقيق إغلاق قياسي جديد، كما سجلت المؤشرات الرئيسية جميعها مكاسب أسبوعية.



ولا تزال أزمة "كورونا" تؤثر سلبا على التعاملات في الأسواق اليوم لا سيما مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة قد تشهد 100 ألف حالة وفاة بسبب "كورونا" في فترة قصيرة، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتوفين 400 ألف وفاة حتى الآن.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 59.1 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 56.6 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 53.3 نقطة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.6% أو ما يعادل 86 سنتا وأغلق الخام جلسة نيويورك عند 52.27 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 53.1 دولار وأقل سعر عند 51.4 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 69 سنتا وأغلق الخام جلسة لندن عند 55.41 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى سعر عند 56.03 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 179 نقطة) إلى 30996 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 31141 نقطة وأقل مستوى عند 30908 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3841 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 3852 نقطة وأقل مستوى عند 3830 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13543 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وبلغ أعلى مستوى عند 13567 نقطة وأقل مستوى عند 13463 نقطة.