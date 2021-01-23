شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: خطتي ستخرج 12 مليون أمريكي من دائرة الفقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن خطتة لإنقاذ أمريكا ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر.

وقال بايدن: "العدد الآن 400 الف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد"، مضيفاً: "هناك عائلات جائعة" قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطاول ملايين الأمريكيين، "علينا أن نتحرك".

وأضاف: هناك أمريكيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم، متابعاً: سأطلب من وزارة العمل عدم دفع ضمان البطالة لمن يرفض العمل.

وأشار الرئيس الأمريكي أن قطاع التعليم في الولايات المتحدة خسر أكثر من 600 ألف وظيفة، موضحاً أنه وقع على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية