«إكسبو 2020 دبي» يفتح نافذة المعارف الجديدة لأجيال المستقبل

دبي: حمدي سعد

تتطلع الإمارات لتجمع عالمي غير مسبوق من أجل صياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة عبر «إكسبو 2020 دبي»، تحت الشعار الرسمي للحدث الدولي «تواصل العقول وصُنع المستقبل» كأول «إكسبو» تستضيفه بالمنطقة العربية منذ انطلاق الدورة الأولى لهذا الحدث العالمي قبل 170 عاماً.

ويستهدف «إكسبو 2020 دبي» إلهام شعوب المنطقة والعالم للوقوف صفاً واحداً من أجل التوصل إلى حلول لأبرز التحديات الملحة التي يواجهها العالم.

ويحتل طلبة المدارس وفئة الشباب مكانة بارزة في قائمة الأهداف التي يسعى «إكسبو» إلى تحقيقها، وهو ما تجلى في دعم الحدث الدولي الكبير للعديد من المبادرات والمشاريع التعليمية في المجتمع المدرسي في الإمارات والمنطقة. ويملك إكسبو 2020 دبي بالفعل برنامجاً خاصاً بالمدارس هدفه التواصل مع الطلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وضمهم في الرحلة التحضيرية إلى الأشهر الستة المميزة في إكسبو خلال الفترة بين أول أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، وإلهام جيل المستقبل وتمكينه من أجل الاستكشاف والابتكار والتعلم في بيئة تغمرها أجواء المرح.

وساهم برنامج إكسبو للمدارس منذ انطلاقه في دعم الطلبة من خلال مبادرات بناءة من ضمنها برنامج إكسبو 2020 لنجوم المستقبل، وبرنامج فرسان إكسبو وبرنامج مبتكرو إكسبو الصغار ومركز إكسبو للزوار، الذي بلغ عدد الطلبة الزائرين له 16 ألفاً و303 طلاب (بين أكتوبر 2019 و27 فبراير الماضي)، أما عدد المدارس المشاركة فوصل إلى نحو 800 مدرسة.

مع التحول الضخم الذي فرضته جائحة «كوفيد-19» على العالم في مطلع 2020، اكتسبت مبادرات «إكسبو» التعليمية قيمة مضاعفة مع التركيز على دعم مبادرات التعليم الإلكتروني لتمكين الطلبة من الوصول إلى الوسائل التعليمية بسهولة ويسر في وقت صعب فُرض على العالم فيه الإغلاق لفترات متباينة.

وقالت علياء آل علي نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس: يُولي إكسبو 2020 دبي أهمية قصوى لطلبة المدارس وفئة الشباب منذ البداية، وتجلى هذا في إنشاء برنامج إكسبو للمدارس، الذي يهدف إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية والطلبة والمساهمة في إيصال رسائل إكسبو إلى أجيال المستقبل.

وأطلق إكسبو 2020 باقة من الوسائل التعليمية الإلكترونية التي تتضمن مواضيع تستشرف المستقبل، وأنشطة ومشاريع تدعم مهارات وطرق التفكير الجديدة في القرن ال 21، كالابتكار والتفكير الإبداعي والعمل التعاوني.

منصة تعليمية

أضافت: «تتيح هذه الوسائل التعليمية للطلاب استكشاف الموضوعات الفرعية الثلاثة ل«إكسبو 2020 دبي» وهي الفرص والتنقل والاستدامة، إضافة إلى مساهمتها في خلق تجارب تعليمية تفاعلية تعزز اهتمام الطلاب بقضايا المستقبل المُلحّة وخلال جائحة«كوفيد-19»وما فرضته على العالم من واقع مختلف، تحول برنامج«إكسبو للمدارس»إلى منصة تعليمية مهمة يسهل الوصول إليها من أي مكان».

8 مواد تعليمية

وتضم وسائل إكسبو التعليمية موضوعات دراسية متوفرة على الموقع الإلكتروني لبرنامج إكسبو للمدارس تغطي 8 مواد تعليمية، تتضمن دروساً في العلوم والدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وتم إعداد هذه الدروس من قِبَلِ مجموعة من التربويين في الفريق، فضلاً عن مساهمة أكثر من 70 معلماً ومعلمة من المتطوعين العاملين في قطاع التعليم العام والخاص.

وتتضمن وسائل إكسبو التعليمية - التي يمكن تنزيلها من خلال موقع البرنامج - خطة دراسية للمعلم، تشمل التفاصيل والبيانات التي يحتاج استخدامها مع الطلبة في صورة أنشطة إثرائية ومشاريع صفيّة ولاصفيّة، وعرض تقديمي لكل درس، فضلاً عن إطلاق سلسلة من ورش العمل للمعلمين عبر الإنترنت لدعمهم في مرحلة التعلم عن بعد.

وخلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الماضي، تم تنزيل أكثر من 5428 وسيلة تعليمية من موقع برنامج إكسبو للمدارس، من الطلبة والمعلمين، منذ بدء مرحلة التعلم عن بعد، ليصل إجمالي عدد الوسائل التعليمية التي حمّلوها إلى أكثر من 26 ألف وسيلة.

واستفادت أكثر من 180 مدرسة من مختلف إمارات الدولة من ورش العمل التي وفرها البرنامج، كما شهد الموقع تسجيل أكثر من 1500 مشاركة من المعلمين، وقدم أكثر من 99% من المشاركين ملاحظات إيجابية.

«إكسبو لايف»

ولم تقف مساهمات إكسبو التعليمية عند برنامج المدارس، إذ امتدت مظلة الدعم إلى برنامج «إكسبو لايف»، الذي يسهم من خلال مخصصات مالية بتسريع تطبيق حلول إبداعية من أجل تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا، ويدعم هذه الحلول ويروج لها.

وإلى جانب تقديم المنح، يسلط برنامج «إكسبو لايف» الضوء على مُبتكِريه العالميين، ليسهم في ربطهم بشبكة دولية من الدول المشاركة والمؤسسات العالمية، وملايين الزوار المتوقع حضورهم في «إكسبو».

مبادرات ناجحة

ومن المبادرات التي حصلت على منح مباشرة من برنامج «إكسبو لايف» مبادرتان مميزتان تُعنيان بالأساس بالتعليم الإلكتروني، واكتسبتا أهمية أكبر في زمن الجائحة العابرة للقارات، الأولى هي منصة GetBee «جيت.بي»، وهو مشروع يسعى ببساطة إلى تحويل العالم إلى فصل دراسي، أما المبادرة الثانية فهي الموقع الإلكتروني Habaybna.net (حبايبنا.نت) الذي ينطلق من الأردن ويمثل مرجعاً عربياً يُساعد في تربية الأطفال من أصحاب الهمم.

وتتخذ منصة «جيت.بي» من دولة الإمارات مقراً، وتضم قاعدة بيانات فيها أكثر من 500 من المُعلّمين والخبراء الذين يقدمون تعليماً شخصياً وتعاوناً حياً من خلال الحديث عبر الفيديو وتشمل القائمة المتنوعة من المهارات المتاحة للتعلم الكثير، بداية من الجبر واللغة العربية، ووصولاً إلى الكتابة الإبداعية وعلوم الكمبيوتر.

وتشرح تيا ميرفولد، مؤسِّسة منصة «جيت.بي» كيف ساعدت المنصة الناس حول العالم في الحصول على تعليم منخفض الكلفة عالي الجودة وإتاحته للجميع في أي مكان.

وتقول ميرفولد: إن أول فصل دراسي نظمه البرنامج المدعوم من إكسبو 2020 جمع معلماً من فنزويلا وطالباً من المملكة العربية السعودية، وتضيف أن البرنامج يعمل على تمكين المعلمين وأصحاب المبادرات والمدارس والمؤسسات من مختلف أنحاء الأرض لتعظيم أثرهم، مع إتاحة التعلم للبشر في أرجاء المعمورة.

وتعمل التقنية التي يستخدمها «جيت.بي» على أي جهاز إلكتروني، سواء كان هاتفاً أو كمبيوتراً لوحياً أو جهاز كمبيوتر عادياً، وتتيح الدردشة الصوتية والمرئية ووثائق تفاعلية وسبورات وغيرها الكثير بما يتيح للمعلمين التركيز على ما يجيدونه.

دعم ذوي الإعاقة الذهنية

أما الموقع الإلكتروني Habaybna.net (حبايبنا.نت) فيتصدى لمشكلة قلة الدعم باللغة العربية لآباء وأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال إتاحة موارد على الإنترنت توفر استشارات باللغة العربية وإمكانية التواصل مع متخصصين.

ويجمع الموقع الآباء، والأمهات، والأخصائيين في مجالات التعليم الخاص، وإعادة التأهيل؛ لتبادل النصائح والإرشادات والخبرات ويوفر الموقع معلومات باللغة العربية، تشمل مكتبة لأفلام الفيديو تضم أكثر من 700 فيلم، ودليلاً يُسّهل الحصول على الخدمات، فضلاً عن التدريب عبر الهاتف، ويهدف الموقع إلى تزويد الآباء والأمهات بمرجع يُمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم لأبنائهم أثناء رحلة إعدادهم لمستقبل هادف.

واستلهم الزوجان ريم ومحمد الإفرنجي فكرة Habaybna.net (حبايبنا.نت) من خلال رحلتهما مع طفليهما عبدالسميع وعمرو اللذين يعانيان من تأخر تطوري عام (أحد الإعاقات الذهنية).

ومن خلال الدعم الذي يحصل عليه الموقع من إكسبو 2020 دبي، تسعى ريم ومحمد للتوصل مع أهالي آخرين يمرون بتجارب مشابهة، بالإضافة للاستعانة بأخصائيين في مجالي التأهيل والتربية الخاصة، يقدمون النصح والإرشاد العلمي والعملي المناسب عبر مقالات وفيديوهات قصيرة.

ويعمل الموقع على تطوير ونشر المحتوي عبر المنصة، حيث تملك ريم خبرة سابقة في مجال المشاريع والمؤسسات غير الربحية وإنتاج المحتوى، بينما يملك محمد خبرة في مجال التسويق، وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع الناشئة.