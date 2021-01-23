شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للسيارات» تطلق مرسيدس بنز الجديدة S-Class والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الإمارات للسيارات» الموزع العام المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، عن طرح سيارة S-Class الجديدة كلياً من مرسيدس-بنز التي تسطر صفحة جديدة في تاريخ التنقل الفاخر، والأداء الفائق والتقنيات المتطورة، حيث تجمع بين الفخامة الفائقة وأحدث الابتكارات الرقمية. وتمتاز السيارة الجديدة بالتصميم والشكل الخارجي وأجواء المقصورة والتقنيات المتطورة.

قال لورانس جود المدير العام لشركة الإمارات للسيارات – سيارات الركاب: «يسرنا أن نوفر لعملائنا الفرصة لتجربة سيارة S-Class الجديدة كلياً، فهي واحدة من أكثر سيارات مرسيدس-بنز التي يتلهف الجميع لامتلاكها. وتفخر شركة الإمارات للسيارات بأنها الموزع العام المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في إمارة أبوظبي منذ عام 1962».

وتم تعزيز إمكانات المقصورة الرقمية وتجهيزها بأحدث التقنيات الذكية بعد أن شهدت تطوراً كبيراً، ومنها شاشات العرض المتطورة التي يصل عددها إلى خمس شاشات كبيرة، ويتميز بعضها بتقنية OLED، ما يجعل التحكم في وظائف السيارة وتجهيزات الراحة أكثر سهولة.

وحرصت مرسيدس-بنز على الارتقاء بإمكانات التخصيص والتشغيل الذكي في هذا النظام. فهناك مثلاً شاشة السائق ثلاثية الأبعاد الجديدة التي أصبحت تتيح للمرة الأولى إمكانية العرض الفضائي بلمسة زر واحدة، حيث يمكن مشاهدة العرض بالأبعاد الثلاثية الواقعية.

ويؤكد التصميم الذكي للهيكل الخارجي والابتكارات الجديدة في أنظمة الكبح الدور الرائد لسيارة S-Class عندما يتعلق الأمر بسلامة الركاب. وتوفير مستويات عالية من عزل الضوضاء والراحة عند الاهتزازات.

ويمتاز بمزيد من الكهرباء لتعزيز الكفاءة، وتتوافر مجموعة من محركات البنزين سداسية الأسطوانات بمستويات مختلفة من القوة، ضمن أول مجموعة من المحركات في سيارة S-Class الجديدة.