شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بمعالجة الأزمة الغذائية للأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، آلية لمعالجة أحد أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، وهي الأزمة الغذائية، عبر التعهد بمساعدات فورية لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل وغير القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين تكتظ بهم بنوك الطعام.

وبانتظار تصويت الكونجرس على خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي، يصدر الرئيس الديمقراطي مرسومين، الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في وكالات فيدرالية.

وبعد يومين على تنصيبه، يواصل الرئيس الأمريكي الجديد إبراز أولوياته عبر قرارات رئاسية، وفي الأيام الثلاثة الأولى لولايته، اتخذ بايدن نحو 30 قراراً.

صعوبات

وأشار براين ديز، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن «نحو 30 مليون أمريكي يعانون من عدم امتلاكهم ما يكفي من الطعام»، وأضاف أن «ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينياً من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد»، موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل سبعة من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ.

ولا يملك حالياً 12 مليون طفل ما يكفي من الطعام في الولايات المتحدة؛ حيث توفر المدارس وجبات يومية للتلاميذ القادمين من عائلات فقيرة، وفي المدن، ازداد حجم صفوف الانتظار أمام المراكز التي تقدم حساء يومياً، فيما اكتظت بنوك الطعام بالناس.

توسيع برنامج المساعدة

وطلب بايدن من وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها لمساعدة الأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل نظام البطاقات الغذائية سابقاً والذي كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود التزود بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.

وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية التي استبدلت التذاكر الغذائية (وقيمتها بين 1 و5 و10 دولارات)، بنسبة 15% «لتعكس بشكل صحيح ثمن الوجبات» بفعل إغلاق المدارس، وحالياً، توفر البطاقة الإلكترونية 5,70 دولار في اليوم عن كل طفل في المدرسة.

وبحسب المجلس الاقتصادي الوطني، «يواجه عدد كبير من الأمريكيين صعوبات في تلقي الدفعة الأولى من المدفوعات المباشرة، ولم تتلقَّ 8 ملايين أسرة تتوفر لديها الشروط بعد المدفوعات التي صدرت في مارس/ آذار».

ومن شأن المرسوم الثاني الذي يصدره بايدن تحسين الشروط الاجتماعية للعاملين في الوكالات الفيدرالية.(أ.ف.ب)