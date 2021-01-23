شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم أحمر» للأسواق العالمية مع تزايد إصابات «كورونا» وتشديد «العزل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

خضعت أسواق السلع والخدمات العالمية أمس الجمعة، لضغوط من بيانات ضعيفة أسقطت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء، خاصة مع تزايد حالات الإصابة ب «كوفيد 19» وتشديد إجراءات الإغلاق والعزل العام في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث أعاد المستثمرون الأمريكيون في «وول ستريت»، تقييم توقعاتهم لخطة التحفيز الطموحة التي أعلن عنها الرئيس الجديد جو بايدن، لتهبط مؤشراتها من مستويات قياسية حققتها خلال الجلستين الماضيتين، فيما انخفضت الأسهم الأوروبية بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وانكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو ما يعني استمرار بطء وتيرة التعافي من فيروس كورونا، بينما أحجم المستثمرون في آسيا عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات، حيث خضعت كافة مؤشرات شرق القارة إلى جنى أرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، وفيما تسببت زيادة إصابات الجائحة في الصين في هبوط النفط 3%، عانى الدولار أيضاً مع تبدد آمال الانتعاش الاقتصادي، في ظل عودة الأضواء لأسهم التقنية وخفوت «الأسهم الدورية» التي يفترض أن تكون المستفيد الأكبر من خطة بايدن، في حين أبقت بنوك مركزية كبرى من طوكيو إلى فرانكفورت هذا الأسبوع على السياسات دون تغيير وبدأت تتحدث بحذر عن آفاق التعافي، بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ملتزماً بأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جداً.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات «وول ستريت» أمس الجمعة، من مستويات قياسية حققتها في جلستي الأربعاء والخميس، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات خطة التحفيز الطموحة للرئيس جو بايدن.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 283 نقطة، أو 0.9%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز «إس أند بي» 0.8%، وخسر مؤشر ناسداك 0.6%.

ووصل كل من ناسداك المركب وستاندرد أند بورز إلى مستويات إغلاق قياسية يوم الخميس، كما سجل داو رقماً قياسياً في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت أسهم شركة «آ ي بي إم» بأكثر من 7% أمس، بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات في الربع الأخير دون المستوى الذي كان يتوقعه المحللون، وانخفضت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي، في الربع الرابع على التوالي من التراجع، كما تراجعت أسهم إنتل 4% بعد ارتفاعها 6% الخميس.

وتراجعت القطاعات الدورية، التي يفترض أنها ستستفيد أكثر من التحفيز الإضافي، إذ فقد قطاعي الطاقة و«المال» أكثر من 1% خلال الأسبوع حتى الآن، بينما انخفض قطاع المواد الأولية أيضاً متجاهلاً مجريات الخطة، في حين قادت شركات التكنولوجيا، التي لا تحتاج إلى حد كبير حافزاً للنمو، زمام المبادرة، وأدت الآمال في موسم أرباح قوي من أكبر أسهم الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد إلى إبقاء الأسهم الضخمة تتجه صعوداً هذا الأسبوع.

ومع ارتفاع مؤشر «إس أند بي» بنسبة 2% أخرى هذا العام وبزيادة 16% خلال ال 12 شهراً الماضية، يعتقد بعض المستثمرين أن السوق قد يصحح نفسه حيث لا يزال من المحتمل حدوث مشكلات في طرح اللقاح وإعادة الانفتاح الاقتصادي في البلاد.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، إذ تضررت بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وانكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو.

ونزل المؤشر ستوكس الأوروبي 0.88%، وهبط «داكس» الألماني 0.44%، وانخفض «كاك» الفرنسي 0.92%، وخسر «فوتسي» البريطاني 0.68%.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، تراجعت كافة أسهم شرق القارة أمس الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات، بينما جنى البعض الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً 0.44% إلى 28631.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.21% إلى 1856.64، بينما خسر مؤشر «شنجهاي» الصيني 0.40%، وهبط مؤشر هونج كونج 1.60%، ونزل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.64%.

الذهب

وفي أسواق المعادن، هبط الذهب 1.6% أمس الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بآسيا، 1.4% إلى 1840.10 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريباً، والتي بلغها الخميس، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1840.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9%، وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعاً 2.8%، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.

العملات

وفي أسواق الصرف، استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر أمس الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام، إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3% هذا الأسبوع وتراجع 0.8% مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمب كانون الأول.

واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين. وتقدم قليلاً مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6% للدولار الأسترالي و0.9% للدولار النيوزيلندي.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.2% من ذروة عامين ونصف العام التي بلغها الخميس ليستقر عند 1.3707 دولار، وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل في أن تعزز لقاحات مضادة لفيروس كورونا التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من العام، واستقر مؤشر الدولار أمس الجمعة عند 90.110 وانخفض 0.7% في الأسبوع.