شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُطلق أول مركز متنقل لـ «طب الطيران» في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في الإمارات، إطلاقها رسمياً، بالتعاون مع مجموعة عيادات «جي أم سي» الطبية الرائدة في هذا المجال، أول مركز طبي متنقل لخدمات طب الطيران المدني الذي يعد الأول على مستوى العالم، ويصنف من ضمن أحد أبرز الإنجازات في ظل تداعيات جائحة كورونا، لما يتميز به من تقديم جميع الخدمات الطبية والفحوص المخبرية والإكلينيكية المختصة بطب الطيران المدني.

وتشمل خدمات المركز الطبي المتنقل، إجراء فحوص طبية خاصة بالعاملين في قطاع الطيران، مثل تلك المطلوبة من قبل مراقبي الحركة الجوية والطيارين، وطاقم المقصورة من مضيفين ومضيفات. ويتمتع هذا المركز بكافة المعايير الدولية المعتمدة لمنح الشهادات الطبية اللازمة لاستمرارية العمل في قطاع الطيران على جميع المستويات.

وصرح سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، بأن هذا المركز المتخصص له أهمية كبيرة، لما يقدمه من خدمات طبية متنقلة ذات جودة عالمية في قطاع الطيران، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في إبراز دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تطوير القدرات الخدماتية في هذا المجال.

وأكد المهندس إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، أهمية تطوير الخدمات الطبية اللوجستية في الهيئة، بحيث تكون دولة الإمارات السباقة دائماً إلى طرح الحلول العصرية المناسبة لقطاع الطيران.

وأكدت د.صفية أنوار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة عيادات «جي أم سي» في دبي، الدور المحوري الذي تقوده الهيئة العامة للطيران المدني في تنمية وتطوير القدرات الطبية لتقديم ما هو أفضل لقطاع الطيران، وثمنت الثقة التي أولتها الهيئة لعيادات «جي أم سي» الطبية لتكون الرائدة في إطلاق هذا المركز الطبي المتنقل.