المحفزات تقفز بأسعار الأسهم.. والسيولة تتجاوز خمسة مليارات

أبوظبي: مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية قوية معززة بسيولة ساخنة تجاوزت 5 مليارات درهم، ومدفوعة بالأخبار الإيجابية والنتائج القوية لبعض الأسهم في العقار والاتصالات والاستثمار، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى تكثيف عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 773.93 مليون درهم كمحصلة شراء.

وتميز الأسبوع المنصرم، بتحقيق بعض الأسهم اختراقات تاريخية في الأسعار، بينما واصلت مؤشرات الأسواق تسجيل مستويات فنية جديدة.

نجح سوق دبي في اختراق 2800 نقطة، لكن سرعان ما تراجع في ختام جلسة، أمس الخميس، إلى 2735 نقطة، مغلقاً على ارتفاع أسبوع قدره 1.24%، في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 6.54% إلى 5611.3 نقطة.

كما نجح سهم «الدار» في الوصول إلى مستوى 3.5 درهم، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 9.03% حاصداً سيولة في 5 جلسات بقيمة 643.3 مليون درهم، بعد اعتماد الشركة إطار عمل مع حكومة أبوظبي لمشاريع ب40 مليار درهم.

بدوره، قفز «اتصالات» في سوق أبوظبي خلال أسبوع 11.05% إلى مستوى 19.5 درهم، علماً بأن السهم اخترق حاجز 20 درهماً، أمس الأول الأربعاء، وكذلك ارتفع «دو» في سوق دبي في أسبوع بنسبة 12.07% إلى 6.5 درهم، بعد زيادة تملك الأجانب في الشركتين حتى 49%.

وأغلق «العالمية القابضة» عند 45 درهماً عقب يوم واحد من إعلان الشركة تسجيل أرباح سنوية قوية، وقفز السهم على صعيد أسبوعي 6.64%.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعة بقيمة 5.3 مليار درهم، توزعت بواقع 2.12 مليار درهم في سوق دبي، و3.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم، منها 1.5 مليار سهم في دبي، و722.26 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 45 ألف صفقة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.24% إلى مستوى 2735.6 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع التأمين.

وارتفع قطاع البنوك 0.93% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.21% و«الإمارات دبي الوطني»1.31%.

وزاد قطاع الاتصالات 12.07% بعد ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

واستقر قطاع العقار مع استقرار «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية» ، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.65% و«ديار» 3.36% في مقابل نزول «إعمار مولز» 0.52% و«داماك» 0.71%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.6% نتيجة صعود «دبي المالي» 9.57% و«دبي للاستثمار» 0.6% فيما نزل «شعاع كابيتال» 1.97%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.7% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 1.61% فيما تراجع «الخليج للملاحة»6.61% واستقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 6.54% إلى مستوى 5611.3 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وارتفع قطاع البنوك 5.75% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 6.71% و«أبوظبي التجاري» 6.66% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%.

كما صعد قطاع العقار أكثر من 9% نتيجة ارتفاع «الدار» 9.03% و«رأس الخيمة العقارية» 9.32%.

وصعد قطاع الاتصالات 11.05% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 5.72% إثر ارتفاع «العالمية القابضة» 6.64% رغم تراجع «الواحة كابيتال» 0.91 % واستقرار«إشراق» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الطاقة بنحو 1% بعد ارتفاع سهم «طاقة» 2.1% و«أدنوك للتوزيع» 1.29%، فيما نزل «دانة غاز» 0.43%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «الدار» باستقطابه 643.3 مليون درهم مغلقاً عند 3.5 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 588.6 مليون درهم وأقفل عند مستوى 19.5 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 574 مليون درهم ليغلق عند 14.94 درهم.

واجتذب «إعمار العقارية» السيولة الأكثر في سوق دبي بقيمة 391.8 مليون درهم مغلقاً عند 4.02 درهم، تلاه من حيث جذب السيولة «دبي الإسلامي» بنحو 365.86 مليون درهم مغلقاً عند 5.03 درهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداولات بلغت 229.1 مليون درهم وأقفل سعر السهم عند 1.26 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وفي ما يتعلق بالأسهم الأكثر ارتفاعاً في أسبوع بسوق أبوظبي، جاء في المركز الأول «ريم للاستثمار» بارتفاعه 12.45% وإغلاقه عند 24.74 درهم، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» مرتفعاً 11.41% ليغلق عند 1.66 درهم، ثم «اتصالات» الذي أغلق مرتفعاً 11.05% عند مستوى 19.5 درهم.

وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «فودكو للمواد الغذائية» وبنسبة 16.36% مغلقاً عند 2.76 درهم، تلاه «مخازن زي» بتراجعه 4.76% إلى مستوى 10 دراهم، ثم «أبوظبي لمواد البناء» بهبوطه 4.58% وإغلاقه عند 0.229 درهم.

وسجل سهم «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر خلال أسبوع بسوق دبي، وبنسبة 32.05% ليغلق عند 10.3 درهم، تلاه «دو» بصعوده 12.07% إلى مستوى 6.5 درهم، ثم «سوق دبي المالي» بارتفاعه 9.57% وإغلاقه عند 1.26 درهم.

وفي المقابل، سجل «الخليج للملاحة» الانخفاض الأكثر بنسبة 6.61% إلى مستوى 0.41 درهم، تلاه «بي إتش مباشر» بنزوله 4.83% إلى مستوى 0.256 درهم، ثم «المدينة للتمويل»، وهبط 4.23% ليغلق عند 0.181 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 606.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 49.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و556.98 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 606.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و581 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 216.95 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 216.95 مليون درهم محصلة بيع، منها 37.37 مليون درهم محصلة بيع العرب، و46.74 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و132.85 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «دبي الإسلامي» و«إعمار مولز» و«اتصالات» و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أملاك» و«دانة غاز» و«دبي المالي» و«دي إكس بي».

المؤسسات

بدورها كثفت المحافظ الاستثمارية توجهها الشرائي في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 578.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 128.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و450.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 578.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 128.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و450.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.