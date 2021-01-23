شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تهبط بأكثر من 4% وسط عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عمليات جني أرباح.



ووقعت السلع الزراعية في بورصة شيكاغو تحت وطأة الضغوط نتيحة سقوط أمطار غزيرة في مناطق زراعية رئيسية في أمريكا الجنوبية.



وفشلت بيانات الصادرات الأمريكية القوية من الصويا في دعم سعرها خلال تعاملات اليوم حيث كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن أن صادرات البلاد من الصويا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني بلغت 1.818 مليون طن، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، كما أكدت الوزارة بيع جهات تصدير خاصة 136 ألف طن من الصويا للصين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 4.3% وأغلقت عند 13.11 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.67 دولار وأقل سعر عند 13.05 دولار.