شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي الجلسة على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم المخاوف المتصاعدة من أزمة "كورونا".



وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن ارتداء أقنعة الوجه في الولايات التحدة سوف يكون إلزاميا حتى في المواقع الحكومية والفيدرالية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 59.1 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 56.6 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 53.3 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 30 سنتا وأغلق المعدن عند 25.556 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%، وبلغ أعلى سعر عند 26.045 دولار وأقل سعر عند 25.050 دولار.