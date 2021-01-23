شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم القلق المتصاعد بشأن أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف، وذلك رغم الضغوط على أسواق الأسهم والمخاوف بشأن أزمة فيروس "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة قد تشهد 100 ألف حالة وفاة بسبب "كورونا" في فترة قصيرة، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتوفين 400 ألف وفاة حتى الآن كما أن البلاد سجلت مؤخرا أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في يوم واحد.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 59.1 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 56.6 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 53.3 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1856.2 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وسجل أعلى سعر عند 1870.8 دولار وأقل سعر عند 1836.6 دولار.