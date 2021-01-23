شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً بتباطؤ قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل تصاعد أزمة "كورونا" وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت تباطؤ قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.



كان محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" قد أكد على أن الاقتصاد البريطاني أصبح لديه القدرة على مجابهة تحديات "كورونا" مقارنة بما كان عليه في الموجة الأولى أوائل العام الماضي.



وأشار إلى أن هناك علامات على تعافي الاقتصاد البريطاني من آثار الجائحة على الرغم من فرض قيود إغلاق شامل في البلاد على لسان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" حتى منتصف الشهر المقبل.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة إلى 52.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى القراءة 53.5 نقطة.



وسجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي البريطاني القراءة 38.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بتوقعات عند 45.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3683، وسجل أعلى سعر عند 1.3738 وأقل سعر عند 1.3636.