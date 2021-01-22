شكرا لقرائتكم خبر عن 572 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.7% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.9%، والعرب على 7.3% خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 87.9 مليون جنيه، بينما سجل صافى بيع بقيمة 18 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 572.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 83.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 15.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، لتربح البورصة 42.42 مليار جنيه منذ بداية العام، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 333.7 مليار جنيه إلى 339.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 227.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.