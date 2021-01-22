شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى ثالث أسبوع بـ2021.. والأسواق الإماراتية تربح 47.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثالث أسبوع بعام 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.23% رابحاً 33.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 363.62 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، بنسبة 6.5% رابحاً 344.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5611.30 نقطة-وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً- وربح رأس المال السوقي 42.22 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.96 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 47.5 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثالث على التوالي، وزاد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 2.99% رابحاً 108.688 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.53 نقطة، وربح رأس المال السوقي 98.96 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.339 مليار ريال، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.25% خاسراً 22.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8876.49 نقطة، وهبطت بورصة قطر.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.25% خاسراً 22.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8876.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليار سهم بقيمة 37.9 مليار ريال سعودي عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة لعدد 199 سهم، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.127 تريليون ريال.

وتصدر سهم "تشب" القائمة الخضراء بنسبة 14.64%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 11.97%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 11.65%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بنسبة 9.08%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 5.42%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 4.73%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.23% رابحاً 33.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 363.62 مليار درهم، وقفز ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة نمو 0.9% مدفوعاً بصعود سهم بنك دبي الوطني بنسبة 1.3%، بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2%.





بورصة أبوظبيقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 6.5% رابحاً 344.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5611.30 نقطة-وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً- وربح رأس المال السوقي 42.22 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.96 مليار درهم، وقفز ببورصة أبوظبي قطاع العقارات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بصعود سهم الدار العقارية بنسبة 9%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 5.8% مدفوعاً بصعود سهمي أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول بنسبة 6.7%.





بورصة مسقطوزاد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.99% رابحاً 108.688 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.53 نقطة، وربح رأس المال السوقي 98.96 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.339 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 54.61 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون ريال.

وتصدر سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 24.57%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 20.93%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 11.63%، فيما تراجع على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 9.46%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 6.88%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.94%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثالث على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% رابحاً 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5687.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6201.09 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.25% رابحاً 57.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4676.59 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 1.73% رابحاً 82.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4843.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.38 مليار سهم بقيمة 178.01 مليون دينار عبر تنفيذ 50.649 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 229 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.088 مليار دينار.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.63% خاسراً 177.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 975.98 مليون سهم بقيمة 2.64 مليار ريال عبر تنفيذ 51.8 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار ريال ليغلق عند مستوى 622.450 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.25%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.80%، 0.10%، على التوالي.