شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.4 مليون برميل إلى 486.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما اتسق مع التوقعات في الأسواق.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 300 ألف برميل إلى 245.2 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي نصف مليون إلى 163.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أول أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 2.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.