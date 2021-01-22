شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 5.8 مليار ريال خلال أسبوع..ومؤشرها يتراجع بنسبة 1.63% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.63% خاسراً 177.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 975.98 مليون سهم بقيمة 2.64 مليار ريال عبر تنفيذ 51.8 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار ريال ليغلق عند مستوى 622.450 مليار ريال.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.25%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.80%، 0.10%، على التوالي.

وفي سياق متصل أفصحت شركة قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ صافي الربح 707 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 1,216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.71 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 مقابل العائد على السهم 1.22ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح بواقع 0.46 ريال للسهم الواحد.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.