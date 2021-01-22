شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأسعار الذهب فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 812 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بقيمة جنيه واحد فقط، بعد هبوط صباح اليوم بقيمة خمسة جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية.. عيار 18 سجل 696 جنيها

عيار 21 سجل 812 جنيها

عيار 24 سجل 928 جنيها

الجنيه الذهب 6496 جنيها

أونصة الذهب 1852 دولار

أسباب هبوط سعر الذهب هبط الذهب الجمعة 22 يناير إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها أمس الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.

هذا وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار، وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.

وألمحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأونصة، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9%.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8%. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.