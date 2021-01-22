شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تفوز بهاتف IPhone 12 من وزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نهاية شهر أغسطس الماضي، منصة مصر الرقمية تجريبياً، والتي تضم 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، ولاقت المنصة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من المواطنين، ولتحفيز زيادة الإقبال على الخدمات المميكنة، تهدي الوزارة أحدث هاتف محمول للمستخدم رقم مليون للمنصة، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المنصة، وكيفية الفوز بالهاتف.

س- ما هي منصة مصر الرقمية؟

ج- هي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

وهذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

س- وما هي الهدف من منصة مصر الرقمية؟

ج- منصة مصر الرقمية" misr.gov.eg تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع كافة جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

س- كم عدد الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصة؟

ج- تمكنت المنصة في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.

س- وكيف يتم تقديم خدمات منصة مصر الرقمية؟

ج- يتم تقديم الخدمات حالياً من خلال بوابة misr.gov.eg، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.

س- هل يجب تواجد المواطنين في الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

- إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

س- كم يستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

ج- قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

س- هل تستخدم البوابة خاصية لزيادة الأمان على الشبكة؟

- نعم، نحن تطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

س- كيف يمكن للمواطن الفوز بهاتف IPhone 12؟

ج- بحسب تصريح الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، فأن الوزارة ستهدي المستخدم رقم مليون لمنصة مصر الرقمية هاتف ماركة IPhone 12 -أحدث الهواتف بالسوق- مقدم من إحدى شركات التكنولوجيا، وسيتم اختيار الفائز آليا من خلال المنظومة، منوها إلى أن عدد المستخدمين للمنصة بلغ حوالي 950 ألف مستخدم، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى مليون مستخدم في غضون أسبوع على الأكثر.