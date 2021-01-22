شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الأعمال" يؤكد أهمية رفع القيود على حركة التجارة بين مصر والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، أن القطاع الخاص فى البلدين يلعب دوراً حيوياً فى دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق آرحب للمساهمة فى الوصول إلى التكامل الحقيقى بين شعبا البلدين الشقيقين، مضيفاً أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا ترقى للإمكانات والقدرات الكبيرة المتوافرة لدى مصر والسودان ولا تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين، مؤكداً أهمية دور المجلس فى تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى معدلات افضل خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشار "الجبلي"، خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، إلى أهمية رفع القيود التى تؤثر سلباً على حركة التجارة بين البلدين خاصة وأن السوق المصرى هو نافذة المنتجات السودانية للسوق الأوروبى، وأيضا السودان هى نافذة المنتجات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية.

لفت "الجبلي"، إلى أهمية توحيد المواصفات الفنية للسلع بين البلدين وتقوية العمل البنكي وانسياب التحويلات النقدية المباشرة، فضلا عن أهمية مواصلة جهود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، مع الاهتمام بالنقل النهري والبري وإنشاء مراكز تجارية بين البلدين.

من جانبه أكد عبدالله المحجوب الرئيس المناوب للجانب السودانى بمجلس الأعمال المشترك، أهمية توحيد الجهود بين الجانبين وبصفة خاصة فى مجال التبادل التجارى خاصة وأن الدولتان تمتلكان حلم رئيسى وهو تحقيق التكامل الاقتصادى، وهو الأمر الذى يجب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فى تحقيقه.