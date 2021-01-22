شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات مع عودة التشاؤم حيال أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مع عودة التشاؤم في الأسواق حيال جائحة "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة قد تشهد 100 ألف حالة وفاة بسبب "كورونا" في فترة قصيرة، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتوفين 400 ألف وفاة حتى الآن.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 59.1 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 56.6 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات عند 53.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:56بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 30991 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13518 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3841 نقطة.