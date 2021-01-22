شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بفعل التفاؤل بشأن مبيعات السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار التفاؤل بشأن قوة الطلب على السيارات الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار أن النيكل من بين المعادن الرئيسية في صناعة البطاريات الكهربائية.



كما تلقى النيكل دعما أيضا من المخاوف بشأن ندرة موارد المعدن في السنوات المقبلة، وهو ما حذر منه محللون في الصناعة.



ومنذ تسجيله أدنى مستوى له في مارس/آذار الماضي، قفز سعر النيكل بنحو 70% وسط رهان من المضاربين على ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.



ومع بداية تولي "جو بايدن" لرئاسة الولايات المتحدة، أعلنت إدارته عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، وهي اتفاقية تحث على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والعمل على تبني سياسات خضراء صديقة للبيئة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل المستخدم أيضا في صناعة الصلبة بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 18039.7 دولار للطن.