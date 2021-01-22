شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 22-1-2021.. تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 22-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، لينخفض من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام، إحالة مصلحة الضرائب المصرية، أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين، للتهرب من أداء الضريبة المستحقة.



مصلحة الضرائب تحيل محاسبا للنيابة لتلاعبه فى أوراق ممول للتهرب من الضريبةصرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين، للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، مؤكداً الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة. مصلحة الضرائب تحيل محاسبا للنيابة لتلاعبه فى أوراق ممول للتهرب من الضريبةصرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين، للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، مؤكداً الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأضاف "عبد القادر"، أن وزارة المالية، قد أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة، لمساعدته عملائه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لإدارة وتشغيل المنطقة المركزية بالعاصمة الإداريةشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، أمس، توقيع عقد استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا توقيع مذكرة التفاهم لإدارة وتشغيل المشروع، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس. مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لإدارة وتشغيل المنطقة المركزية بالعاصمة الإداريةشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، أمس، توقيع عقد استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا توقيع مذكرة التفاهم لإدارة وتشغيل المشروع، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر للسفير المصرى بالصين والعاملين بالسفارة المصرية على دورهم وجهدهم فى تسهيل التعاون والتفاهم مع الجانب الصينى، والوصول إلى توقيع هذا العقد، كما تقدم بالشكر لفريقى العمل من الجانبين المصرى والصينى، القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، وهو منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرامسجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، لينخفض من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام. أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرامسجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، لينخفض من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام.

وجاء انخفاض سعر الذهب فى مصر، على خلفية هبوط أونصة الذهب عالميا، أى سعر الذهب عالميا وفى البورصات من 1872 إلى 1862 دولار، بقيمة هبوط بلغت 10 دولارات تقريبا، وذلك مع استمرار تذبذب سعر الذهب فى الأسواق العالمية.





البورصة المصرية تربح 42 مليار جنيه فى 3 أسابيع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7.46%ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالى ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 15.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، لتربح البورصة 42.42 مليار جنيه منذ بداية العام، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 333.7 مليار جنيه إلى 339.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 227.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.