شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة شيفرولية كابتيفا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى السيارة شيفرولية كابتيفا 2021 بأربع فئات، الفئة الأولى من كابتيفا 2021 أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سى سى تيربو بسعر 329.990 ألف جنيه، والفئة الثانية موديل LT 2021 محرك 1500 تيربو سى سى بسعر 354.990 ألف جنيه.

اما الفئة الثالثة موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سى سى تيربو بسعر 374.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 394.990 ألف جنيه.

ابرز المواصفات :

تزود السيارة شيفروليه كابتيفا ٢٠٢١ بمحرك تيربو سعة1.5 لتر يعطي قوة148 حصان وعزم 255نيوتن متر.

وهو محرك إقتصادي لإستهلاك الوقود ، فايقوم بالحرق بمعدل 8.4 لتر لكل 100 كم مع ناقل حركةCVT.

كما ان عجلة القيادة تعمل بالكهرباء وتتوفر بثلاث فئات وهيLS, LT, Premier

تتمتع السيارة الجديدة بتصميم خارجي عصري ومصابيح أمامية جديدة بالكامل تتناغم مع الشبكة العلوية الجذابة ومصابيح هالجين أمامية عالية الأداء ومصابيح LED نهارية جديدة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

بالإضافة لجنوط رياضية 17 بوصة من الألومنيوم وإطارات 215 / R60 17 ، كما تتوفر في عدد من الألوان المميزة لتضفي علي السيارة مزيداً من الإبهار والأناقة.

وتتميز السيارة الجديدة بإتساع وإنسيابية صالونها الداخلى ذو الخمس مقاعد المريحة فيما تتوفر بسبع مقاعد (صف ثالث) بفئة Premier، وهى تعتبر الأنسب للعائلات الكبيرة عدداً.

والسيارة كابتيفا 2021 فئةLT وPremier مزودة بعجلة قيادة متعددة الأغراض ومقاعد جلدية ومثبت سرعة مع فتحة سقف كهربائية ومقابض من الكروم.

تتمتع شيفرولية كابتيفا 2021 بنظام تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح وتكييف هواء ديجيتال، كما تحتوي أيضاً السيارة فئة Premier علي شاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق وحساسات أمامية للركن ومرايا كهربائية قابلة للطي ونظام عرض ضغط الإطارات.

بالإضافة لمقعد السائق الكهربائى والذى يعمل فى ستة إتجاهات ليضفى مزيد من الراحة أثناء القيادة.

وجميع الفئات مزودة بأعلي أنظمة الأمان من وسائد هوائية وبالإضافة إلى HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات Hill Start Assist.

فضلاً عن كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والإستمتاع بالموسيقي مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أومداخل USB.