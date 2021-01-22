شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 12 قطاعاً بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 7.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع 12 قطاعاً على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.8%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، 2.5%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وجاء قطاع مواد البناء في نهاية القائمة بنسبة صعود 0.4%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، وأخيراً قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 15.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، لتربح البورصة 42.42 مليار جنيه منذ بداية العام، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 333.7 مليار جنيه إلى 339.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 227.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.