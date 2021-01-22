شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 22-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما شهد سعر الذهب السعودى انخفاضا اليوم.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 % من ذروة عامين ونصف العام التى بلغها أمس الخميس ليستقر عند 1.3707 دولار.
وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل فى أن تعزز لقاحات مضادة لفيروس كورونا التعافى الاقتصادى فى وقت لاحق من العام.
واستقر مؤشر الدولار اليوم الجمعة عند 90.110 وانخفض 0.7 % فى الأسبوع.
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو = 4.53 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.
1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 224.63 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 225.75 ريال سعودى.
وهبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع، بدعم من الآمال فى تحفيز كبير فى الولايات المتحدة.
وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا، والتى بلغها أمس الخميس، وفى الأسبوع، ارتفع 1.8 % وهو أكبر مكسب أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 224.63 ريال بما يعادل 59.90$ سعر الذهب عيار 22بنحو 205.92 ريال بما يعادل 54.91$ سعر الذهب عيار 21بنحو 196.56 ريال بما يعادل 52.41$ سعر الذهب عيار 18بنحو 168.48 ريال بما يعادل 44.92$ سعر الذهب عيار 14بنحو 131.04 ريال بما يعادل 34.94$ سعر الذهب عيار 12بنحو 112.32 ريال بما يعادل 29.95$ سعر أوقية الذهببنحو 6,986 ريال بما يعادل 1,863$ سعر جنيه الذهببنحو 1,572 ريال بما يعادل 419.29$ سعر كيلو الذهببنحو 224,634 ريال بما يعادل 59,897$