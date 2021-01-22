تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 22-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما شهد سعر الذهب السعودى انخفاضا اليوم.

وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل فى أن تعزز لقاحات مضادة لفيروس كورونا التعافى الاقتصادى فى وقت لاحق من العام.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 % من ذروة عامين ونصف العام التى بلغها أمس الخميس ليستقر عند 1.3707 دولار.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 224.63 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 225.75 ريال سعودى.

وهبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع، بدعم من الآمال فى تحفيز كبير فى الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا، والتى بلغها أمس الخميس، وفى الأسبوع، ارتفع 1.8 % وهو أكبر مكسب أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر.