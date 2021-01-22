شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.91% بما يعادل -4.04 نقطة ليستقر على سعر 207.41 دولار.

لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 208.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 234.58.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه