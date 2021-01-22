شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -1.51 نقطة ليستقر على سعر 127.43 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 41.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 47.04 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه