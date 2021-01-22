شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي تساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 106.00، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.88 نقطة ليستقر على سعر 104.58 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 106.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه