شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعاود الارتفاع – تحليل – 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة باي بال (PYPL) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.79% بما يعادل 4.38 نقطة ليستقر على سعر 248.64 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً اعلى مستوى 244.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 262.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد