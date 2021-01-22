شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يقفز ارتفاعاً – تحليل – 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إنيفيديا (NVDA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل مكاسب حادة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.75% بما يعادل 20.07 نقطة ليستقر السهم على سعر 554.70 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 588.110.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد