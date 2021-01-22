شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة ليضغط على مستوى 0.7725، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مناطق 0.7665 ثم 0.7625 كمحطات سلبية تالية، مما يجعلنا نرجّح التحول إلى الانخفاض بقية اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 0.7725 ثم 0.7755 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7755

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم