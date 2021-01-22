شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة..الطن للمستهلك 13800–14000جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-1-2021 استقرارا حسبما، أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ،و سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر الاسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيه للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلى من الاسمنت وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانح الاسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض، وضبط الأسعار فيما يخص الاسمنت، مضيفا أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم اقرارها مع نهاية العام الماضي، والتي ستؤدي الي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.