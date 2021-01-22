شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر آي.إتش.إس: العزل العام يدفع اقتصاد بريطانيا للتراجع مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مسح اليوم الجمعة أن عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة كوفيد-19 أدت إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو ، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في يناير من 50.4 في ديسمبر.

والتراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى قراءة عند 45.5.

وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في ديسمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 بالمئة في الربع الأول.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في يناير من 49.4 في ديسمبر، وهو أدنى مستوياته منذ مايو ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في يناير من 57.5 في ديسمبر ، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.