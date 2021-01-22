شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.52 دولار لبرنت و52.48 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 55.52 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 58 سنتا أو ما يوازي 1.03٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.48 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 65 سنتا أو ما يوازي 1.2%.

وسجلت أسعار النفط اليوم انخفاضا ، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي بلغته الأسبوع الماضي إذ تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام، وتترقب السوق البيانات الرسمية لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة بعد بيانات للقطاع كشفت يوم الأربعاء زيادة مفاجئة 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وقال جولدمان ساكس، إن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأسعار النفط والغاز، حيث قال البنك في مذكرة وفقا لرويترز "في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021-22... سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا".