شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى عام 2021 ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي الضخم الذي تعهد بيه الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" لمكافحة الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 90.05 نقطة الأدنى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.15 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.17 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بنسبة 0.75% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأول خسارة أسبوعية فى العام الجديد 2021.

تراجع بشدة هذا الأسبوع ، الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنوية القوية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل آمال التحفيز الضخمة المنعقدة على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال خطاب تنصيبه دعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة ،وأكد على العمل دائما لصالح أعلاء قيم الديمقراطية فى بلاده ،ومن المتوقع أن ينفذ بايدن فاتورته المقترحة للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار على الفور.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع مستوى 56.6 نقطة من مستوى 57.1 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 53.3 نقطة من 54.8 نقطة الشهر السابق.