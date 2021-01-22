الاقتصاد

الفضة على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى 2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن أسعار المعدن الأبيض على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال العام الجديد ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.0% إلى مستوي 25.15$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.93$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.96$. 

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 26.04$ للأونصة ، مع صعود معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

 

على صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،حققت أسعار الفضة حتى اللحظة ارتفاعا بأكثر من 2% ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأول مكسب أسبوعي خلال العام الجديد 2021.

 

دعم مكاسب الفضة على مدار الأسبوع ، تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، وتحسن شهية المخاطرة بعد تولي "جو بايدن" رسميا رئاسة الولايات المتحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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