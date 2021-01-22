شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 11 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى 11 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد بيانات ضعيفة فى أوروبا ، بالتزامن مع تشديد إجراءات العزل الصحي فى الصين بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي 413.98 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بفضل المكاسب القياسية لمؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، متخليا عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 2% ، بفعل تجدد المخاوف حول أضرار جائحة فيروس كورونا.

أظهرت بيانات أولية فى أوروبا يوم الجمعة ،أن النشاط التجاري فى منطقة اليورو انخفض فى كانون الثاني/يناير لأدنى مستوى فى شهرين ، على خلفية عمليات الإغلاق الأكثر صرامة المرتبطة بفيروس كورونا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يضم الأنشطة الصناعية والخدمية إلى 47.5 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 49.1 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.

فى الصين فرضت السلطات قيودا جديدة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي فى البلاد ، تم الإبلاغ عن 103 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 يوم الجمعة ، وبلغت عدد الإصابات 144 حالة فى اليوم السابق.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مستقرا ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,861.45 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.9%.