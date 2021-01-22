شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد حوالي 1.5% بفعل مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط حوالي 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، بعدما فرضت السلطات الصينية قيودا جديدة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ،ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 52.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.09$، وسجل أعلى مستوي عند 53.13$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 55.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.00$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.20$.

عند تسوية الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، بدعم ارتفاع معظم أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي.

فرضت السلطات الصينية قيودا جديدة فى البلاد ، ضمن محاولات منع انتشار الموجة الجديدة لفيروس كورونا ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى فى العديد من المقاطعات.

أبلغ المركزي التجاري لشنغهاي عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا فى أكثر من شهرين ،وتحث الحكومة الصينية الناس على عدم السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.