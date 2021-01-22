شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، بعد هبوط ملحوظ بقيمة 5 جنيهات لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، حيث انخفض الذهب من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام حتى صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1862 دولار

أكد ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب في مصر، أن المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أي من القطاعات الإنتاجية الأخري لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور في توفير الإنتاج للسوق المحلي وإمكانية تصدير الذهب في صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع في المدن الجديدة.

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه المدينة سيخرج عنها منتجات متطورة للغاية تصلح للتصدير، لكن يجب حل مشاكل رسوم تثمين الذهب المصدر والتى تصل 1% وهى رسوم مرتفعة بسبب الارتفاع الكبير في سعر الذهب، مشيراً إلى أن هناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا من إعلان تكليفات الرئيس بانشاء مدينة صناعة الذهب.

وتابع: أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادى فإن الصناعة المصرية للذهب تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، مؤكداً أن تخصيص 120 فدان لمدينة الذهب الجديدة تعتبر خطوة جيدة لكن هناك حاجة إلى زيادة مساحة المدينة لتصبح 200 فدان حتى تحقق حلم الصناعة الوطنية للذهب.