شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور.. البطاطس والطماطم بجنيه الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-1-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو ، أسعار البطاطس بين 1 - 1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو.

وأضاف "النجيب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار الطماطم 1-1.7 جنيها للكيلو،سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 3 جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-3.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأشار "النجيب" إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.