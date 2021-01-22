شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 22-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

فيما استقرت أسعار العملات اليوم، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات، حيث استقر سعر اليورو عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.93 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.74 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.93 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.95 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.98 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.