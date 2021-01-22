شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بإيجابية جديدة- تحليل - 22-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره بشكل إيجابي فوق الدعم المستقر عند 125.05 ليستغل بذلك إيجابية مؤشر ستوكاستيك ولنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد واستقراره حاليا قرب 126.05.

ثبات الدعم المذكور سابقا يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة من جديد ولنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 126.70 وبتجاوزه سينجح بالتمركز مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة ولتمتد التداولات بذلك نحو القمة المستقرة عند 127.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.30 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد