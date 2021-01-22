شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد دون المقاومة-تحليل - 22-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة نظرا لاستقراره السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 142.40 وليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لهجوم تصحيحي هابط ليستهدف من خلالها مستوى 141.00 و 140.35 على التوالي.

يجب التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنتوقع وصوله بذلك نحو 143.70 و 145.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 140.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط